Xbox ya reveló los títulos que podremos disfrutar para el segundo mes del año. También se anunciaron los juegos que se van.

En total son 7 videojuegos que se incorporan a la biblioteca de los suscriptores de Xbox Game Pass. Cabe destacar que Resident Evil y Madden 24, son los títulos que destacan en la lista.

Alcancen altas velocidades, deambulen libremente por las vías y usen la creatividad con una gran cantidad de nuevas herramientas y funciones en Train Sim World 4. Creen sus propios diseños, planifiquen escenarios y capturen tomas de los trenes con el nuevo modo Foto en tres rutas detalladas en Reino Unido, Austria y Estados Unidos.

Madden NFL 24 (consola y PC) – 8 de febrero

Prepárense para Madden NFL 24 con EA Play. Como miembros de PC Game Pass o Ultimate inicien la temporada el 8 de febrero de 2024, cuando se una a The Play List, y juéguenlo hasta el 8 de marzo, también obtendrán un Ultimate Team Supercharge Pack.

Resident Evil 3 (nube, consola y PC) – 13 de febrero

Jill Valentine es una de las últimas personas que quedan en Raccoon City en presenciar las atrocidades que cometió Umbrella. Para detenerla, Umbrella ha desatado su arma secreta definitiva; ¡la Justicia! Jueguen como Jill, naveguen a través de las caóticas calles infestadas de zombis de Raccoon City, increíblemente reconstruidas utilizando el RE Engine patentado por Capcom.

Bloodstained: Ritual of the Night (nube, consola y PC) – 14 de febrero

De regreso a la biblioteca de Game Pass, Bloodstained: Ritual of the Night es un RPG de acción de desplazamiento lateral centrado en la exploración que reúne todas las mejores características que conocen y aman del género metroidvania en un solo juego lleno de contenido.

A Little To The Left (nube, consola y PC) – 15 de febrero

Este es un acogedor puzle donde los desórdenes cotidianos se convierten en agradables arreglos de rompecabezas. Apilen documentos, ordenen postales y resuelvan todo tipo de puzles en más de 100 niveles.

PlateUp! (nube, consola y PC) – 15 de febrero

Acción de cocina clásica con progresión roguelite permanente. Cocinen y sirvan sus platos, diseñen y decoren sus restaurantes, y expandan su reino culinario con desbloqueos, habilidades y platos en diseños generados procedimentalmente.

Return to Grace (nube, consola y PC) – 20 de febrero

Jueguen como un atrevido arqueólogo espacial que acaba de desenterrar el antiguo lugar de descanso de un dios de IA perdido hace mucho tiempo conocido como Grace.

Juegos que salen de Xbox Game Pass el jueves 15 de febrero:

Galactic Civilizations III (PC) Opus: Echo of Starsong (xCloud, consolas y PC) Redacción con información de Xbox.

