El 2024 arrancó tras meses de grandes anuncios y noticias por parte de PlayStation. Según Sony, tendremos grandes juegos que llegarán en los primeros meses del 2024.

“Estamos deseando ver estos y los muchos más que irán detrás (y no solo juegos, también accesorios de PS5). Estas son algunas de las grandes sorpresas que te esperan más allá de 2023 en PlayStation”, detalló la compañía.

Algo de lo que veremos en PlayStation 2024

Tekken 8

Una vez más, ha llegado el momento de poner a prueba a los luchadores más fuertes del mundo. 32 personajes (caras conocidas, pero también nuevos favoritos), saltan al ring del torneo del rey del puño de hierro en la versión más reciente de la serie de juegos de lucha en 3D renovada.

Fecha de lanzamiento: 26 de enero, 2024

Colección Deep Earth para accesorios de PS5

la consola PlayStation 5 se llena de color con la colección Deep Earth, una paleta de colores metálicos para los accesorios de PS5.

Esta línea de mandos inalámbricos DualSense y cubiertas de la consola PS5 está disponible en tres nuevos colores: Volcanic Red, Cobalt Blue y Sterling Silver. Cada uno de estos colores lleva un elegante acabado metálico.

Fecha de lanzamiento: 3 de noviembre de 2023 (Volcanic Red/Cobalt Blue) y a partir del 23 de enero de 2024 (Sterling Silver)

Helldivers II

Los que buscaban una aventura más orientada a jugar en equipo aquí tienen su juego, Helldivers II. En este shooter en tercera persona tu equipo y tú se enfrentarán a los enemigos alienígenas. En tu equipo contarás con todo lo necesario para enfrentarte a una amenaza intergaláctica.

Fecha de lanzamiento: 8 de febrero de 2024.

Auriculares inalámbricos Pulse Elite

Los auriculares inalámbricos Pulse Elite, lo último en la línea de accesorios de PS5, llevan el rendimiento de próximo nivel a tu experiencia de juego.

Con controladores magnéticos planos que normalmente están en los auriculares premium usados por ingenieros de sonido profesionales, podrás oír los juegos exactamente igual que como pensaron los desarrolladores.

Fecha de lanzamiento: A partir del 21 de febrero de 2024.

Final Fantasy VII Rebirth

Tras irrumpir a lo grande a lomos de un chocobo gordo en 2020 con Final Fantasy VII Remake y ofrecernos un aperitivo de lo que sería el próximo con Final Fantasy VII Remake Intergrade, Square Enix continúa la historia de Cloud y compañía en Final Fantasy VII Rebirth.

Fecha de lanzamiento: 29 de febrero de 2024.

Foamstars

Las aventuras y desventuras del equipo no se quedan en los confines del universo. De vuelta en la Tierra, una acción táctica diferente te espera en forma de burbujeante y competitivo shooter por equipos de Square Enix, Foamstars.

Este juego online de grupos de 4 contra 4 sitúa a los jugadores en un estadio con un objetivo muy sencillo: llenar el sitio con toda la espuma posible para derrotar al equipo contrincante.

Fecha de lanzamiento: 2024.

Rise of the Ronin

Team Ninja aplica la maestría en el género de acción visto en la serie Nioh and the Ninja Gaiden al juego de rol y acción, Rise of the Ronin.

Rise of the Ronin permite a los jugadores forjar su propio destino y viajar al Japón de los últimos años del periodo Edo. Este RPG de mundo abierto otorga a los jugadores el control completo de su propia historia dinámica, y les permite elegir distintas opciones narrativas que los posicionarán en distintos frentes de las facciones en guerra.

Fecha de lanzamiento: 22 de marzo de 2024.

Stellar Blade

Si bien Stellar Blade es la primera incursión del desarrollador coreano Shift Up en consolas, la aventura promete. Stellar Blade, el juego de acción y aventura, debuta en el universo PlayStation 5 el año que viene.

Esta título hack n’ slash pone a los jugadores en la piel de Eve, su heroína, en su enfrentamiento con los Naytibas y su devastadora cruzada en la Tierra, mientras los supervivientes escapan a una colonia del espacio exterior.

Fecha de lanzamiento: 2024.

Destiny 2 – the Final Shape

La saga Luz y Oscuridad de Bungie continúa en esta octava expansión, Destiny 2: The Final Shape. El conflicto galáctico de la saga alcanza aquí su culmen cuando leyendas de todos los planetas se unen en la valerosa y enorme confrontación final.

Nuevos superhéroes, armaduras, armas y mucho más ayudarán a los jugadores a enfrentarse a la retorcida realidad de «el Testigo» y, en el nuevo destino, The Pale Heart, se podrá penalizar a los Guardianes en dos mazmorras que estarán disponibles para los que tengan el Pase anual.

Fecha de lanzamiento: 4 de junio de 2024

