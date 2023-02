Definitivamente las cosas están cambiando bastante en Twitter desde que Elon Musk adquirió la plataforma. Aunque hay quienes critican la decisión de ampliar el límite de 280 a 4.000 caracteres, la red social defiende que la idea es crear mayores posibilidades de expresar opiniones y compartir noticias, esto debido a que cada vez son más los usuarios que recurren a los llamados hilos para, a través de varios tuits, abordar de manera amplia un tema que no puede resumirse en 280 caracteres.

(Vea también: ‘Spill’: la aplicación que crearon los exempleados de Twitter para competir con Elon Musk)

La novedad ya había sido confirmada por Musk en diciembre, cuando un usuario le preguntó vía Twitter sobre esa posibilidad, pero solo hasta ahora se ha anunciado de manera oficial a través de la cuenta oficial de Twitter Blue, donde la compañía estrenó la función y publicó un extenso tuit detallando sus ventajas.

need more than 280 characters to express yourself?

we know that lots of you do… and while we love a good thread, sometimes you just want to Tweet everything all at once. we get that.

so we're introducing longer Tweets! you're gonna want to check this out. tap this 👉… https://t.co/lge9udRzLE

— Twitter Blue (@TwitterBlue) February 8, 2023