La bloguera Jane Manchun Wong, reconocida por revelar secretos de Facebook, Twitter e Instagram dio a conocer por medio de su cuenta de Twitter que dicha red social podría estar cerrando Periscope, la plataforma de videos en vivo que, antaño, tuvo tanto éxito.

Aunque no ha habido confirmación por parte de la compañía, Manchun expuso en un ‘hilo’ los motivos que conducen a la hipótesis de que el fin de Periscope está cerca.

This text found inside Twitter’s app indicates the shutdown notice might be shown in future versions of the Periscope app, directing users to a FAQ page about the app pic.twitter.com/gGrNNxRLL7

Según el portal Android4All, Periscope logró agrupar en torno suyo a más de 10 millones usuarios, pero la expansión de Facebook Live e Instagram Live terminó dejándola atrás.

Además, recientemente Twitter adquirió la plataforma de audio y video Squad, con lo que se infiere la sustitución de Periscope y se confirman las hipótesis de Jane Manchun.

We’ve been acquired by Twitter! Our team is so excited to take what we’ve learned about audio & video conversations, and bring it to this service. 🥳 https://t.co/8AxHuAiMz0

— Squad (@squad) December 11, 2020