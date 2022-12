Usuarios de Twitter alrededor del mundo reportaron problemas para acceder a la red social durante varias horas, en uno de los mayores apagones desde que Elon Musk compró la plataforma, informaron diversos monitores de internet.

El monitor DownDetector reportó un repunte de problemas en Twitter a partir de la medianoche del jueves, con usuarios que no podían ver sus propios mensajes, revisar notificaciones o utilizar otras funciones, como las listas.

Esto dijo Musk:

Significant backend server architecture changes rolled out. Twitter should feel faster.

— Elon Musk (@elonmusk) December 29, 2022