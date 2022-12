El pasado 13 de diciembre, un vuelo de Avianca entre Sao Paulo y Bogotá desató una bola de nieve. En ese avión, diferentes pasajeros metieron 25 perros a la cabina argumentando que eran de “apoyo emocional”.

Las quejas de los pasajeros afectados por esa situación vergonzosa llevaron a que la compañía aérea cambiara sus políticas respecto a los animales que se pueden llevar en la cabina de una aeronave.

Avianca informó que desde febrero de 2023 solo se permitirán en cabina perros de menos de 10 kilos que vayan en un guacal lo suficientemente pequeño para meterse debajo de la silla.

De igual forma, la aerolínea colombiana agregó que habrá un tope de 6 perros en cabina por vuelo. Esto, para evitar casos como el del mencionado vuelo Sao Paulo-Bogotá.

En redes sociales, las reacciones fueron inmediatas y fueron desde la alegría de los viajeros que ahora podrán irse cómodos hasta la rabia de dueños de perros que quería meterlos en cabina.

(Vea también: “Con tapabocas creen que nadie los ve”: Natalia París estalló contra empleados de Avianca).

En Twitter, se manifestaron decenas de viajeros que habían sido incomodados por animales en cabinas de aviones. Ellos celebraron y hasta dejaron comentarios irónicos al respecto.

Del otro lado, los que suben perros a las cabinas de aviones soltaron su rabia contra Avianca por la decisión anunciada recientemente.

“Es horrible lo que pasa con Avianca, qué involución”; “Era mi aerolínea preferida, ahora menos viajo con ustedes”; “Qué falta de respeto, los animales se portan mejor que cualquier persona“, fueron algunos de los comentarios apuntando contra Avianca.

Tengo una mascota de apoyo emocional y un certificado emitido por un profesional de psicología y psiquiatría que dice que debe estar conmigo. @Avianca @AviancaEscucha este servicio no tiene ningún costo porque es una necesidad médica. OH SORPRESA: me cobraron 100 mil por mi pavo pic.twitter.com/FArqBI0I2J

— Felipe (@Osorious) December 21, 2022