En la tarde del pasado lunes 19 de diciembre de 2022, por medio de sus historias de Instagram, Natalia París mostró toda su molestia por lo que le ocurrió antes de abordar un vuelo de Avianca. Y aunque pudiera pensarse que la queja era en contra de la empresa colombiana, la modelo y DJ aclaró que era puntualmente en contra de las dos personas que la atendieron.

No es muy común ver a París en este tipo de situaciones, ya que hace un buen tiempo empezó a aplicar una filosofía positiva y tranquila para su vida. Dejando de lado los temas que le quitan paz y apelando a la vida natural y a las preocupaciones de trascendencia. Pero, pareciera, que esta vez lo ocurrido la sacó de su zona de estabilidad.

Natalia París estalló contra trabajadores de Avianca por la atención que le dieron

Aunque no dio ningún detalle, tampoco contó las razones de su molestia y prefirió hablar de lo que ella piensa, Natalia mostró que una mujer y un hombre tenían puestos sus tapabocas y la miraban de reojo, mientras estaban haciendo algún trámite. Y aunque ella los grababa claramente, de frente, ellos no la miraban.

Así habló la paisa en sus historias de Instagram:

“Vean, yo no me suelo quejar nunca en Avianca, de hecho, soy una defensora de Avianca. Pero estos dos chicos, pues, en una grosería. Los quiero denunciar, porque no hay derecho que haya gente así en Avianca. Que es una gran empresa”.

Fue tal la molestia de Natalia París, que hasta dejó escuchar una grosería para quejarse de una mala atención que le dieron:

“No, es que, esa cag… de la gente usar tapabocas. Es como esos ‘haters’ que escriben por redes sociales y nadie los ve. Creen que nadie los ve…”.

Pero para dejar claro que no fue una queja contra la aerolínea, en los textos que acompañaron los videos de sus publicaciones, Natalia quiso dejar claro que aprecia el servicio que le ha dado esta empresa colombiana, pero no pudo guardarse su queja: “Así no, gente. Hacen quedar mal a Avianca… Avianca es valiosa”.

Por ahora, no se conocieron más informaciones sobre lo que pasó después del reporte de la modelo y DJ, pero fue evidente su molestia, hasta por el ‘madrazo’ que sacó en estas historias. Además, era claro que los trabajadores, que estaban siendo grabados, no querían cruzar palabra o miradas con la clienta molesta.