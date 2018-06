Instagram sigue en crecimiento continuo y gana más popularidad a nivel global. Eso se evidencia en los 1.000 millones de usuarios con los que ya cuenta la aplicación.

Así lo dio a conocer hoy el cofundador y director ejecutivo de la marca, Kevin Systrom, en un evento corporativo que tuvo como prioridad el lanzamiento de Instagram TV, la plataforma que buscará competirle a YouTube, explica FayerWayer.

Introducing IGTV, a new app for watching long-form, vertical video from your favorite Instagram creators. https://t.co/7aSMmmAsyB pic.twitter.com/Py8QI1rS23

— Instagram (@instagram) June 20, 2018