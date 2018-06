Luego de que Facebook implementara las reacciones en las publicaciones de sus usuarios, con el fin de medir las preferencias de contenido que circulan en la red social, Instagram entrará en la misma transición, así lo aseguró a través de su cuenta de Twitter Jane Manchun Wong, que se ha encargado de probar las funciones de la aplicación en los últimos años, según informa Andro4all.

Instagram is testing new set of Stories reactions. Unlike the previous ones I discovered [1], these don't seem to be emojis

[1] https://t.co/Q94oyF54qW pic.twitter.com/wf6XmFsoAw

— Jane Manchun Wong (@wongmjane) June 16, 2018