Una investigación publicada en el blog Mysk descubrió una vulnerabilidad en cuatro docenas de aplicaciones de iOS, incluyendo la aplicación china TikTok.

Expertos enfatizan que todos los contenidos almacenados por los programas se pueden copiar directamente desde la aplicación de un dispositivo y pegarlos en otro lugar, sin que el usuario note esta situación, según Digital Trends.

Para comprobar si estas aplicaciones están invadiendo su información sin consentimiento, basta con seguir los siguientes pasos:

Usuarios en Twitter han realizado estas pruebas y evidencian las alertas que da el sistema operativo.

iOS 14 beta has a banner to confirm when you paste from another device (eg copy on a Mac and paste on iPhone)

Seems to be bugging out and showing with every keystroke in TikTok pic.twitter.com/aFKNfZnpyb

