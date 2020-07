green

“¿Por qué tantas personas e instituciones están atacando una aplicación aparentemente inocente?”, se pregunta el especialista Enrique Dans en un análisis publicado y resaltado por los editores de ese medio. Él mismo se responde con una dura sentencia: “No lo creo: como dije hace un año, TikTok es una lección de irresponsabilidad, peligrosa por diseño”.

Según él, esto no es “simplemente por descuido, error o incumplimiento”, sino que “es una irresponsabilidad profunda y patente”. En su concepto, TikTok encarna “una filosofía centrada en la captura constante de todo tipo de datos del usuario”.

El secreto de su éxito es justamente el contenido que ofrece y las herramientas para enriquecerlo de las que dispone, además de lo adictivo de sus contenidos sugeridos. Sin embargo, lo peligroso estaría detrás de eso, en lo que los usuarios no son capaces de ver: “Debajo de su exterior, aparentemente inocente, TikTok es un peligro público”, explica el autor.

Es peligroso por diseño”, prosigue. “Es la aplicación de la filosofía china en Internet: queremos verlo todo, saberlo todo, analizarlo todo sin límites”.

El escenario que pinta al respecto lo lleva a pedir “actuar ahora para limitar TikTok y sus actividades malévolas”, pero, ya que sabe que las fallas de seguridad detectadas no son fáciles de detectar para los usuarios comunes, pide confiar en el criterio de los varios especialistas que, como él, han puesto la lupa sobre la ‘app’ y han advertido serios riesgos.

“TikTok no se puede arreglar: sus problemas radican en su concepción y en la cultura detrás de él. El consejo es claro: evítalo como la peste. No digas que no se te advirtió”, concluye.