La empresa matriz de NBCU, un conglomerado de medios de comunicación estadounidenses propiedad de Comcast, reveló en una llamada que ‘Super Nintendo World’ será parte del parque temático Epic Universe, según informó Engadget.

Los empresarios no dieron demasiados detalles sobre el mundo de Nintendo en Orlando o la posible versión en California, pero se espera que la idea sea similar a la mostrada anteriormente para Japón.

La llamativa propuesta, definida como “videojuego viviente de tamaño real” incluirá un recorrido en Mario Kart, otra atracción llamada Yoshi’s Adventures, puntos de venta de comida, mercancía y más juegos de los que no hay mucha información por el momento.

Una de las novedades que informó Nintendo tiene que ver con pulseras portátiles llamadas ‘Power Up Bands’, estas se sincronizarán con los teléfonos inteligentes por medio de una aplicación y rastrearán las actividades que realicen los asistentes al parque, según Kurumi Mori, periodista de Bloomberg.

Comcast tiene grandes expectativas para la atracción. Un ejecutivo lo describió como un mundo potencialmente similar al de Harry Potter, añadió el mismo medio.

ICYMI – It's finally been officially confirmed that Super Nintendo World is heading to Universal Studios Orlando's new "Epic Universe" theme park area: https://t.co/f344kHelrS pic.twitter.com/sOy3fbFkjZ

— Nintendo Wire (@NinWire) January 24, 2020