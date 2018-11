El padre de la menor recibió 500 vacas, dos autos de lujo, dos bicicletas, un bote, algunos teléfonos móviles y 13.800 dólares a cambio de su hija. Según el gobierno, es la cifra más grande que se ha pagado en ese país, señaló ABC.

De acuerdo con ese diario, 5 hombres apostaron por la niña, incluidos altos funcionarios del gobierno de Sudán del Sur, según la organización de derechos de los niños Plan International.

La publicación ofreciendo a la niña se compartió por primera vez el 25 de octubre, pero Facebook tardó hasta el 9 de noviembre en eliminar la publicación, seis días después de casarse con el postor ganador.

“Este uso bárbaro de la tecnología recuerda a los mercados de esclavos de los últimos días. El hecho de que una niña pueda ser vendida para casarse en el sitio de redes sociales más grande del mundo hoy en día es irreversible”, dijo a Business Insider George Otim, director de Plan International South Sudan.

Aunque esa práctica ahora es ilegal, que el 40 % de las niñas todavía se casan antes de los 18 años, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas. La práctica “amenaza la vida de las niñas” y limita las perspectivas de su futuro, dijo la Dra. Mary Otieno, representante de la agencia en el país, a NBC News.

En un comunicado emitido esta semana, la Alianza Nacional para Mujeres en Sudán del Sur pidió a los funcionarios que cumplan con el plan del gobierno para poner fin al matrimonio infantil para 2030. Poner fin a la práctica incluye detener la subasta de niñas.

