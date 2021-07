Sony hace estas publicaciones en el último miércoles de cada mes, pero la mostraron antes en su blog. Aunque eliminaron ese post, un subreddit que hace ese tipo de filtraciones las presentó.

Ese espacio incluso tomó un pantallazo de los juegos que van a ser anunciados de manera oficial por la empresa de videojuegos, para no dejar ninguna duda.

Juegos gratis de PlayStation Plus para agosto que Sony reveló por error

Los suscriptores del servicio PS Plus tanto en PS4 como PS5 podrán disfrutar de los siguientes videojuegos, según publicó el sitio web Digital Trends:

‘Tennis World Tour 2’: es un juego tradicional de tenis hecho por Big Ant Studios, con animaciones muy dinámicas para los fanáticos de este deporte.

es un juego tradicional de tenis hecho por Big Ant Studios, con animaciones muy dinámicas para los fanáticos de este deporte. ‘Plant vs Zombies, Battle for Neighborville’ : es un juego de tirador en tercera persona que tiene varios modos de juego (historia, horda y multijugador) que fue desarrollado por PopCap y publicado por Electronic Arts en 2020.

: es un juego de tirador en tercera persona que tiene varios modos de juego (historia, horda y multijugador) que fue desarrollado por PopCap y publicado por Electronic Arts en 2020. Hunter’s Arena, Legends: este último solo está disponible para PS5 y es una especie de batalla real en la que pueden estar hasta 30 jugadores. Se va a estrenar en PlayStation.

Los juegos van a estar disponibles para los suscriptores desde el 3 de agosto hasta principios de septiembre, cuando se hará un nuevo anuncio para los fanáticos.

Asimismo, ese portal web afirmó que los usuarios que tengan suscripción a PlayStation Plus podrán hallar también más juegos como ‘Persona 5’, ‘God of War’, ‘Fallout 4’, ‘Monster Hunter World’ o ‘Bloodborne’ en la Colección PlayStation Plus.

Los ‘gamers’ suelen estar muy atentos a las novedades digitales, por lo que son comunes estas filtraciones. Incluso, hace poco se conoció una lista con los países con más jugadores tramposos del mundo.