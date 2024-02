En una era donde el contenido audiovisual es rey, Samsung eleva la experiencia de entretenimiento en casa con su última innovación: el audio 3D.

Esta tecnología, desarrollada por Samsung Research, promete sumergir a los usuarios en una experiencia en la que sientan que están en el centro de la acción de sus películas, deportes y eventos en vivo favoritos.

(Vea también: Samsung lanzó el nuevo Galaxy S24: qué tiene de diferente, cómo luce y su precio)

El audio 3D, tradicionalmente diseñado para salas de cine y estudios de grabación, ahora se integra en los Smart TV de Samsung y ofrece una inmersión profunda y realista desde la comodidad del hogar.

Pero Samsung no solo desarrolló dicha tecnología, sino que también colaboró con Google en el proyecto IAMF (Immersive Audio Model and Formats); una avanzada tecnología de audio espacial 3D adoptada por la Alliance for Open Media en octubre de 2023.

Esta colaboración representó un importante paso hacia la estandarización del audio 3D, permitiendo una experiencia sonora coherente y de alta calidad en diversos dispositivos.

La capacidad de IAMF para emitir el sonido de manera multidireccional marca un antes y después en la industria, ya que permite a los usuarios experimentar sonidos ambientales y efectos de manera más realista, como por ejemplo sentir que pájaros están volando sobre sus cabezas.

IAMF analiza los datos del contenido y permite que los espectadores ajusten y personalicen la configuración de audio. Al ver deportes, pueden elegir si enfatizan la voz del comentarista o el juego.

Además, la aplicación de inteligencia artificial y aprendizaje profundo en el análisis de escenas y ajuste de audio refuerza la misión de Samsung de personalizar la experiencia auditiva, adaptándola al entorno del hogar y a las preferencias de los usuarios.

Este avance no solo reafirma el liderazgo de Samsung en el mercado de televisores y dispositivos de audio, sino que también redefine las expectativas de los consumidores sobre la calidad del sonido en el entretenimiento doméstico.

Acá, una imagen de cómo se esparciría el sonido diseñado por Samsung:

Move over Dolby Atmos, a new rival from Samsung and Google has working behind the scenes to create a new 3D spatial audio technology to challenge the likes of Dolby Atmos.Immersive Audio Model and Formats’ (IAMF), is claimed to be the first open-source 3Dspatial audio technolog pic.twitter.com/eQGJ85veXD

— Anirudh Pai (@AnirudhPai5) December 5, 2023