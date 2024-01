Pulzo estuvo en San José, Estados Unidos, donde la marca de tecnología presentó de una vez por todas los tan esperados celulares de la gama S24. Estos serán los más sofisticados jamás vistos de parte de la compañía.

La pantalla, el procesador y la tecnología operativa son algunos de los cambios más grandes que ha presentado la marca surcoreana con los nuevos dispositivos.

(Vea también: ¿Empresas espían por los celulares? Realidad de por qué parece que nos leyeran la mente).

Así luce el nuevo S24:

Introducing the all-new #GalaxyS24 Series. Every connection, every creativity – now powered by #GalaxyAI. Discover how Samsung is opening up new mobile possibilities and empowering the lives of Galaxy users. #SamsungUnpacked

Learn more: https://t.co/yIdwbfFZyj pic.twitter.com/Wep01mr1y2

— Samsung Mobile (@SamsungMobile) January 17, 2024