Ahora, una lista de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) para este dispositivo fue captada por MySmartPrice y allí se publican algunas de las características que tendrá este nuevo terminal.

Según la filtración, el Galaxy Note 20 Ultra llegará con un procesador Qualcomm Snapdragon 865 con conectividad 5G y carga inalámbrica, explicó Mashable.

A la nueva información se suman algunos datos que se veían en la filtración de las imágenes, como la cámara trasera de triple lente. Además, los rumores apuntan a que el teléfono tendrá una pantalla AMOLED de 6.9 pulgadas, así como 12GB de RAM y 256GB de almacenamiento o más, agregó Gizmodo.

Samsung recientemente recibió la certificación para una nueva cubierta LED View para el Galaxy Note 20 Plus más pequeño, y la lista de la FCC menciona un S-Pen que probablemente pertenece a la variante más pequeña del teléfono, el Samsung Galaxy Note 20, añadió Mashable.

Incluso, el tuitero Jimmy Is Promo ha publicado imágenes de la versión en negro del Note 20 Ultra y confirman la configuración de la cámara triple en la parte posterior.

En una de las fotos , puede ver que una de las cámaras en la parte posterior tiene una lente de periscopio.

Un informe de ETnews de Corea dice que la serie Note 20 se lanzará el 5 de agosto y que el teléfono estará disponible en este país el 21 de agosto.

What do you think of the color?#Note20 #GalaxyNote20Ultra pic.twitter.com/MxEvg4MWfP

— Jimmy Is Promo (@jimmyispromo) July 7, 2020