Cerca del 10 % de los usuarios que tiene Samsung en el país recibirán un mensaje en los próximos días para advertirles sobre el dispositivo que tienen en uso; esto, a raíz de de que la compañía los tiene identificados que fueron adquiridos bajo esta movilidad.

“Hemos detectado que tu teléfono no fue importado al país por Samsung

Electronics Colombia, puede NO estar homologado para funcionar en redes colombianas y NO cuenta con garantía directa en los centros de servicios autorizados por Samsung Colombia. Conoce más en Samsung.com.co.”, aparecerá en algunos dispositivos.