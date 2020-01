Los pasajeros de un avión que se dirigía desde Singapur a Hangzhou, China, están detenidos en cuarentena dentro de un hotel. Esto se produjo después de que 2 de las 335 personas a bordo fueran encontradas con fiebre, según un informe de Reuters.

Por esto, los anfitriones del hotel donde están hospedados han habilitado un robot para cada uno de los 16 pisos con el fin de brindar un buen servicio sin poner en riesgo al personal.

El dispositivo va de habitación en habitación y entrega alimentos a todos los residentes, evitando así el contacto y la propagación del virus, informó Business Insider.

Por medio de un video publicado en la cuenta de Twitter de China Xinhua News se puede ver al robot diciendo:

Amid a novel coronavirus?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#coronavirus outbreak, robots are deployed to deliver meals to travelers in isolation at a hotel in Hangzhou, China. #pneumonia pic.twitter.com/BgWZm4L1m6

— China Xinhua News (@XHNews) January 27, 2020