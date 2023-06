Las llamadas de números desconocidos ha sido una vieja y efectiva modalidad de robo para los delincuentes, que siguen utilizándola para cobrar más víctimas. Ahora no solo las hacen por teléfono, sino que utilizan las redes sociales para comunicarse a través de video y extorsionar a las personas que inocentemente contestan, según informó Noticias Caracol.

Precisamente, un ciudadano de Bogotá está viviendo un calvario por esta situación. Todo sucedió un día en el que contestó una videollamada que le hicieron a su celular a través de WhatsApp, el hombre puso su rostro en la pantalla y veía imágenes obscenas de una pareja. Según cuenta la víctima, el tiempo que él puso su cara en la cámara fue utilizado por los delincuentes para tomar un pantallazo y extorsionarlo, de acuerdo con el noticiero.

¡Tenga cuidado con contestar videollamadas a desconocidos! Un hombre se convirtió en víctima de una red de extorsionistas luego de que una mujer lo contactara por este medio y comenzara a chantajearlo y pedirle dinero.

Después de colgar la videollamada, a su celular le empezaron a llegar mensajes intimidantes, pues le exigían altas sumas de dinero a cambio de no publicar la foto en la que él aparecía viendo supuestamente videos de contenido para adultos, dijo la víctima en el citado medio.

“Duró casi 10 segundos, mi cara se vio en toda la grabación y después cortaron la llamada. Me pedían 2.000 dólares [cerca de 8 millones de pesos] para no publicar el video que hicieron en el que yo veía a una niña de 13 años. Yo les envié 200 dólares [835.000 pesos colombianos] pensando que eso podía traer consecuencias graves para mi reputación y mi vida personal, pero las extorsiones continuaron y puse la denuncia. La Policía me dijo que no siguiera el juego y eliminara las redes sociales“, dijo la persona extorsionada en la publicación.

Lo que recomiendan las autoridades es que si deciden contestar una videollamada de desconocidos, lo mejor es tapar la cámara y verificar de que se trata de una persona confiable y que la comunicación puede continuar sin problema.