Cada vez son más las personas que se suman (en su gran mayoría mujeres) al reto de la silueta, de TikTok.

El nuevo ‘challenge’ consiste en, primero, aparecer con ropa suelta mintras suena la canción ‘Put Your Head On My Shoulder’ (1959), de Paul Anka. Luego, en un corte, al estilo de las películas de James Bond, la atmósfera del clip se torna roja y queda la silueta de la protagonista, ya más ligera de ropa.

Y es que el reto ha alcanzado tal nivel de popularidad que hasta Thalía participó del mismo, tal como lo exhibió en su cuenta de TikTok.

Sin embargo, una ola de preocupación también ha llegado a las redes sociales pues se tiene conocimiento de que cibernautas están difundiendo tutoriales para deshacerse del filtro rojo, dejando los cuerpos de las mujeres al descubierto.

De hecho, en YouTube es relativamente fácil encontrar este tipo de videos.

Autoridades de todo el mundo recomiendan evitar hacer estos videos sin ropa pues los inescrupulosos abundan en el mundo virtual.