Cuando los dispositivos ya cuentan con un buen tiempo de funcionamiento, es normal que comiencen a presentar ciertos tipos de fallas, tales como lentitud, errores en la capacidad y hasta apagones repentinos.

Sin embargo, uno de los más comunes es el que tiene que ver con el encendido de los equipos, problema que, en la mayoría de los casos, estaría relacionado con la energía del mismo. También es posible que no sea problema del ordenador, sino de la pantalla.

¿Qué hacer si mi computador no enciende?

Acá, una serie de recomendaciones que debería poner en práctica para corregir el problema:

Revisar la alimentación:

Asegúrese de que el cable de alimentación esté bien conectado tanto al computador como a la toma de corriente. Si es posible, pruebe con otro cable de alimentación para descartar que esté defectuoso.

Verifique que el interruptor de encendido/apagado esté en la posición correcta. En algunos casos, este interruptor puede estar en una posición intermedia que no permite que el computador encienda.

Si tu computador es portátil, verifique que la batería esté cargada. Conecte el computador a la corriente y déjelo cargando durante al menos 30 minutos antes de intentar encenderlo nuevamente.

Si cuenta con otra fuente de alimentación disponible, pruebe conectarla al computador. Si este enciende con la otra fuente de alimentación, entonces la fuente de alimentación podría estar dañada y necesitaría ser reemplazada.

Desconecta dispositivos alternos:

Desconectar todos los dispositivos periféricos que estén conectados al computador, tales como impresoras, escáneres, discos duros externos, etc., ya que a veces podrían estar presentando un conflicto que impide que el computador encienda.

Busque señales de daño físico:

Revise el computador en busca de cualquier signo de daño físico, como golpes, grietas o quemaduras. Si encuentras algún daño físico, es probable que el computador necesite ser reparado por un técnico.

Compruebe el monitor

Si el computador parece no encender, pero el monitor está funcionando, es posible que el problema esté relacionado con la tarjeta gráfica o con la conexión entre la computadora y el monitor. Asegúrese que el cable VGA, HDMI o DisplayPort esté bien conectado tanto en el ordenador como en el monitor.

Compruebe la batería (en portátiles)

Si una laptop no enciende, es probable que la batería no está cargada. A veces, una batería agotada puede hacer que la computadora no responda al intentar encenderla y es por esto que debe ser conectada a la fuente de alimentación para dejarla cargando durante un tiempo antes de intentar encenderla nuevamente (unos 30 minutos).

¿Qué hacer si la pantalla de mi computador está en negro?

De acuerdo con la recomendación de Windows, lo ideal para corregir este problema es lo siguiente:

Presionar la tecla del logotipo de Windows + P para elegir un modo de presentación o de proyección, pues puede que esta se encuentre en la opción ‘solo segunda pantalla’, que es para proyectar la imagen en otro monitor.

Presionar Ctrl + Alt + Supr para mostrar las opciones de seguridad.

Presionar la siguiente abreviado de teclado: tecla del logotipo de Windows + Ctrl + Mayús + B para reiniciar la imagen del monitor.

