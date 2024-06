WhatsApp se encuentra en constante evolución, implementando nuevas funciones y mejoras para ofrecer una mejor experiencia a sus usuarios.

Una de las más recientes es donde WABetainfo, una página web especializada en dar novedades sobre WhatsApp sea para Android o iOS, indicó que en la aplicación se encuentra una sección en la que al iniciar sesión pide que los usuarios ingresen el año de su nacimiento para saber su edad.

¿Por qué WhatsApp le pide a los usuarios la fecha de nacimiento?

Según el portal, esta opción estaría desarrollándose para cumplir con estándares regulatorios sobre la edad de sus usuarios. Esto es especialmente importante en países con leyes estrictas sobre la protección de datos de los niños. Por ejemplo, en ciertos estados de Estados Unidos que incluye Texas y requiere que las plataformas online obtengan el consentimiento parental antes de recopilar datos de niños menores de 15 años.

Es por esto, que esta información tendría un nivel de seguridad aún mayor y aún está en desarrollo para que llegue del todo a la versión oficial de la aplicación de mensajería.

Es importante destacar que:

La información sobre su año de nacimiento no será visible para otros usuarios.

WhatsAp p no recopila ni almacena su fecha de nacimiento completa.

Solo se utiliza la información de edad para cumplir con las regulaciones y proteger a los usuarios.

¿Qué pasa si uno no acepta las condiciones de WhatsApp?

Si aún no lo ha hecho o no desea aceptar las políticas al momento de registrarse nuevamente en la aplicación, no tendrá acceso a todas las funciones de la app, pero preste atención a algo y es que su cuenta no se desaparecerá ni será eliminada.

¿Cómo saber si tiene restricciones en WhatsApp?

Si le preocupa que su cuenta de WhatsApp esté restringida, hay algunos indicios que puede buscar:

Imposibilidad de enviar mensajes: ni siquiera a aquellos que definitivamente no lo han bloqueado, es posible que su cuenta esté restringida. Ausencia de doble tic gris: cuando le escribe a alguien, normalmente aparecen dos tics grises cuando se envía el mensaje. Si solo ve uno indefinidamente, esto podría indicar una restricción. Imposibilidad de realizar llamadas o videollamadas: si no puede iniciar llamadas o videollamadas con tus contactos, incluso si ellos pueden hacerlo contigo, es otra señal de una posible restricción. No puede ver estados de otros:, aunque ellos sí los publiquen, esto también podría ser un indicador. Recibe un mensaje de advertencia: en algunos casos, WhatsApp puede enviar un mensaje directamente informando que su cuenta ha sido restringida temporalmente o permanentemente.

