Ubicar el televisor en una pared es una buena manera de ahorrar espacio, darle una estética diferente al hogar e, incluso, mejorar la experiencia a la hora de ver la pantalla.

No obstante, si no se hace de la manera correcta, podría causarle varios daños no solo al electrodoméstico, sino a la vivienda. Por tal motivo, acá encontrará una lista de errores que se cometen comúnmente y que le podrían ahorrar dolores de cabeza.

¿Qué errores comete la gente al montar un televisor en la pared?

No elegir la ubicación adecuada:

Altura: un error común es colocar el televisor demasiado alto. La altura ideal para el televisor es que el centro de la pantalla esté a la altura de los ojos cuando se esté sentado en la zona de visualización habitual. Esto le ayudará a evitar la fatiga visual y el dolor de cuello.

Distancia: es importante considerar la distancia entre el televisor y la zona de visualización. Una buena regla general es que la distancia entre el televisor y los ojos debe ser de tres a cinco veces el tamaño de la pantalla.

Ignorar condiciones de iluminación:

La iluminación interior y la luz del sol que entra por las ventanas pueden parecer algo extraño a tener en cuenta. Sin embargo, esta tiene un papel importante para la experiencia visual.

Colocar su televisor demasiado cerca de ventanas o fuentes de luz podría provocar reflejos en la pantalla del televisor que afectarían la visualización del televidente. Por tal motivo, hay que fijarse en cuál pared se tiene la menor exposición a la luz antes de montar el televisor.

Elegir la pared equivocada:

Uno de los errores más comunes y quizá más graves es el de montar el televisor en una pared que no tiene la suficiente resistencia para ello. Por ejemplo, montar un televisor en paneles de yeso es una equivocación bastante grande.

Y es que las paredes de yeso o de drywall no son lo suficientemente resistentes para soportar el peso de la mayoría de los televisores, por lo que podrían provocar que el televisor se caiga. El tipo de pared ideal para instalar un televisor es una pared de ladrillos o una pared de vigas.

No usar el soporte adecuado:

Tipo de soporte: asegúrese de utilizar un soporte de pared que sea compatible con el peso y el tamaño del televisor. También es importante elegir un soporte que tenga las características adecuadas, como la capacidad de inclinar o girar el televisor.

Instalación del soporte: siga cuidadosamente las instrucciones del fabricante para instalar el soporte de pared. Asegúrese de utilizar los tornillos y anclajes correctos para el tipo de pared en la que está instalando el televisor.

No ocultar los cables correctamente:

Antes de instalar el televisor, planifique cómo va a ocultar los cables. Puede utilizar canales para cables, conductos o clips para mantener los cables ocultos y organizados.

De igual manera, asegúrese de sujetar los cables de forma segura para evitar que se suelten y se dañen. Puede utilizar cinta adhesiva para fijar los cables a la pared o al soporte.

No nivelar el televisor correctamente:

Es importante utilizar un nivel para asegurarse de que el televisor esté perfectamente nivelado cuando lo instale. Esto ayudará a evitar que la imagen se vea torcida.

No realizar pruebas de seguridad:

Prueba de estabilidad: una vez instalado el televisor, asegúrese de hacer una prueba de estabilidad para asegurarse de que está bien sujeto a la pared. Puede empujar suavemente el televisor para ver si se mueve de extraña manera.

Prueba de los cables: también es importante probar los cables para asegurarse de que no estén pellizcados o dañados. Encienda el televisor y compruebe que la imagen y el sonido funcionen correctamente.

