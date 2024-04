Por: El Colombiano

Usar el celular en exceso no solo trae preocupaciones sobre la adicción y dependencia que pueden generar; a los expertos también les preocupan las lesiones en las manos que podrían desencadenarse por un uso inadecuado de los dispositivos móviles, entre ellos el celular y los controles de los videojuegos.

Es por eso que el médico Fabio Tandioy, cirujano de mano y muñeca, reúne una serie de recomendaciones para evitar este tipo de diagnósticos que disminuyen la calidad de vida.

Las lesiones en las manos más frecuentes por sujetar de manera incorrecta el celular son la tenosinovitis De Quervain —una afección dolorosa que afecta a los tendones de la muñeca del lado del pulgar y que produce dolor al girar la muñeca, agarrar un objeto o cerrar el puño—, artrosis del pulgar —alteración degenerativa de la articulación trapeciometacarpiana— y la inflamación de los tendones de la mano —con síntomas de calambre y hormigueo—, este último ocurre principalmente por el uso excesivo de los controles al jugar videojuegos.

“Para evitar estas lesiones lo más recomendable es elegir un buen celular, con un peso entre 150 y 200 gramos, que no sea un dispositivo móvil muy grande porque eso dificulta el tecleo y sobrecarga al dedo pulgar; también hay que aprender a sujetarlo bien y replicar algunas estrategias: al llegar a la oficina conectar un teclado al celular para digitar en él, y también usar más a menudo la opción de notas de voz para que los dedos puedan descansar y retomar la costumbre de llamar”, dice el especialista.

En cuanto al uso del control de los videojuegos —que es más frecuente en niños, adolescentes y jóvenes— la recomendación es que no se queden jugando durante más de tres o cuatro horas sin hacer ningún tipo de pausa activa, ya que esto afecta la salud de sus manos.

Sin embargo, el especialista admite que en los jóvenes es más difícil que este tipo de lesiones se produzcan porque tienen un mayor ‘aguante’, pero igual podrían ocurrir y es mejor prevenirlo.

“Lo que sucede con los controles de videojuegos es que las personas mueven muy rápido sus dedos durante más de dos o tres horas y esto puede producir hormigueo o calambres, por eso recomiendo que hagan pausas activas constantes de tres a cuatro minutos, estirando los dedos y moviendo las muñecas”.

Si los síntomas no se atienden, dice el experto, estas afecciones se convierten en enfermedades crónicas y lo que antes se podía manejar con inmovilizaciones, analgésicos o infiltración de algunos tendones, requerirá de cirugía al tener un desgaste de la articulación. La idea es evitarlo.

Para evitar estas lesiones frecuentes, el médico recomienda apoyar los antebrazos a una mesa o reposabrazos al momento de usar el dispositivo; usar ambos dedos pulgares para escribir, agarrar el teléfono con las dos manos, no inclinar el cuello ni la cabeza hacia adelante, mantener una postura erguida, no enviar mensajes de texto a altas velocidades ni usar el teléfono u otro dispositivo móvil por largos períodos de tiempo. En caso de no poder soltar el celular —por asuntos laborales— se debe recurrir a las pausas activas con algunos ejercicios recomendados, como estiramiento, empezando desde el cuello hasta los dedos de la mano.

“Si haces un uso frecuente del chat, puedes instalar la aplicación WhatsApp web a tu computadora para obligarte a usar las dos manos a la hora de digitar”, agrega.

Según el especialista Fandioy, la pandemia aumentó la modalidad de teletrabajo en el mundo y, a su vez, aumentó el número de personas con dolor en miembros superiores. Las causas son la ergonomía, el diseño del área de trabajo, el estrés laboral y el uso excesivo del mouse y el teclado.

Si teletrabaja, se recomienda que el mouse y el teclado estén a la altura del codo; ajustar la altura del monitor para que el tercio superior quede a al nivel de los ojos, esto se puede hacer con ayuda de elevadores o libros. También se recomienda al usar un portátil tener un teclado externo que permita apoyar los antebrazos en la mesa para mantener las muñecas rectas y relajadas.

“Evita ubicar el portátil o teclado externo al borde de la mesa porque esta ubicación no permitirá el apoyo ideal del antebrazo; si el espacio de la mesa no lo permite, se debe usar una silla con apoyabrazos. El uso de mouse vertical evita cierto tipo de movimientos repetitivos como son la flexión dorsal y la desviación cubital de la muñeca, ya que estos movimientos pueden ocasionar dolor en el área del pulgar”, puntualiza el médico.

Por ahora el reto está en usar de la mejor manera los dispositivos que se tienen. La idea es ser cada vez más consciente de la forma en la que los usamos y pensar que cada detalle, aunque mínimo, podría impactar en la salud.

