En la era de la tecnología, las indirectas se han vuelto cada vez más comunes porque las ‘apps’ les ofrecen a los usuarios nuevas formas de publicar mensajes para sus parejas, amigos o, incluso, para aquellos que ya no están en sus vidas.

Por eso, las personas han adoptado estas publicaciones como una forma fácil y conveniente de comunicar sus sentimientos sin tener que enfrentar una conversación difícil en persona.

No obstante, debe tener cuidado al enviar indirectas, ya que pueden ser malinterpretadas o hasta causarle problemas en sus relaciones actuales y futuras porque a veces son difíciles de entender, puesto que las personas interpretan las palabras y ‘emojis’ de formas diferentes.

¿Qué le puede decir a su ex en WhatsApp?

A continuación encontrará algunas frases que puede compartir en sus estados para que su ex las vea y sepa que usted se está refiriendo a él.

1. “He estado pensando en cómo las personas entran y salen de nuestras vidas y cómo debemos apreciar el tiempo que tenemos juntos”.

Esta sugiere que valora el tiempo que paso con su ex, pero al mismo tiempo implica que ahora es el momento de seguir adelante.

2. “Me di cuenta de que necesitaba estar solo y trabajar en mí mismo antes de poder estar en una relación saludable”.

En este mensaje le dice que la relación no funcionó debido a problemas personales que usted tiene y no necesariamente a las acciones de su ex.

3. “Recuerdo cuando solíamos hacer eso juntos, fue un gran momento en nuestras vidas”.

Esta le puede recordar un momento feliz compartido, pero también implica que ya es un recuerdo del pasado.

4. “He estado saliendo con algunas personas interesantes recientemente, ha sido divertido conocer a nuevas personas”.

En esta frase está anunciando que usted ya está saliendo con otras personas, lo que puede hacer que su ex se dé cuenta de que también ha seguido adelante.

5. “Creo que es importante aprender de nuestras relaciones pasadas para crecer como personas”.

Esta indirecta implica que ha aprendido lecciones valiosas de la relación, pero también sugiere que ya está creciendo y avanzando.

6. “Estoy trabajando en mi vida y en mis metas personales en este momento”.

Esta habla de que usted concentrado en sus metas y objetivos personales, en lugar de preocuparse por su expareja.

7. “Espero que encuentres a alguien que te haga feliz como lo mereces”.

Esta frase puede parecer amable y madura, pero también sugiere que la relación entre los dos ya ha terminado.

