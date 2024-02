OpenAI le mostró al mundo Sora, su nuevo modelo de inteligencia artificial generativa, que permite pasar de texto a video de una forma detallada y que ha dejado sorprendido a los creadores de contenido y seguro se dará cabeza a cabeza con la competencia.

Sora permite dar instrucciones en texto convirtiéndolas en videos de un minuto realistas y movimientos específicos. De hecho, a través de su página en X (Twitter) dio tan solo una prueba de lo que puede lograr este nuevo ‘juguete’ para los que usan la inteligencia artificial generativa.

Introducing Sora, our text-to-video model.

Sora can create videos of up to 60 seconds featuring highly detailed scenes, complex camera motion, and multiple characters with vibrant emotions. https://t.co/7j2JN27M3W

Prompt: "Beautiful, snowy…

— OpenAI (@OpenAI) February 15, 2024