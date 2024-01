El incendio forestal en los Cerros Orientales, provocado al parecer por una fogata hecha por ciudadanos, según el Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá, se convirtió en una catástrofe ambiental para la ciudad en medio de un claro fenómeno de El Niño.

Para sumarle al tema, de por sí ya muy grave, en las últimas horas fueron virales las imágenes compartidas en la red social X por Nicolás Caballero, @nikoleto_92, que mostraban cómo se veían los Cerros Orientales consumidos por el fuego. Sin embargo, estas fotos fueron creadas con inteligencia artificial. Nadie lo notó hasta que horas después sus mismos colegas le señalaron el “engaño”.

Fotografías de el Incendio en los Cerros Orientales en Bogotá – 22 de Enero 🎛️📸🎛️ pic.twitter.com/xB88VjIGpZ — Nicolás Caballero (@Nikoleto_92) January 23, 2024

Muchos medios de comunicación replicaron las imágenes y usuarios de X compartieron los dos trinos en donde se veían las fotos sin preguntarse qué tan reales eran. El mismo creador aseguró que compartirlas en su perfil había sido parte de un experimento social. “Es un experimento con un proyecto que tengo como artista de IA. Siempre he intentado tocar el tema de lo vulnerable que somos con la imagen y el impacto de esta tecnología (…) Estoy esperando a dónde llega)”, dijo a EFE.

¿Cómo reconocer una foto creada con inteligencia artificial?

Si bien el debate sobre la ética y el profesionalismo al usar la inteligencia artificial para crear cualquier tipo de contenido se pone sobre la mesa una vez más, es importante que tantos medios y replicadores de información hagan una revisión exhaustiva sobre lo que ven, reciben, leen y hasta escriben.

Ahora bien, reconocer una imagen creada con IA es difícil, todo está en los detalles. En el caso de las fotos de Caballero basta con irse a lo más profundo: ¿un venado en los Cerros Orientales?, ¿Qué pasa con el uniforme de los bomberos?, ¿Por qué tan solo dos bomberos?, ¿Esa vista de la ciudad desde qué cerro se ve?.

Existen otras herramientas que pueden ayudar a verificar si una imagen fue creada con inteligencia artificial. Una de ellas se llama AI or not, en donde se crea una cuenta, se sube la imagen y se hace un chequeo rápido para dar un diagnóstico. Es importante usar otras herramientas y comparar, porque AI or not no tiene la verdad absoluta.

Si es una foto de interés periodístico, como fue el caso de las de Caballero, lo más importante es siempre utilizar herramientas como Google Lens, verificar en otras redes sociales el trabajo del fotógrafo o revisar si sus imágenes han sido publicadas en fuentes confiables.

Por otro lado, herramientas como Dall-E suelen dejar “marcas de agua”, que permiten identificar fotografías creadas con IA. Una de esas son cuadros de colores en la esquina inferior derecha. No obstante, esta marca de agua se puede eliminar. Lo mejor siempre es comparar.

Así de fácil se crea una imagen con IA

Hicimos el experimento de crear una imagen con IA y este fue el resultado. Quisimos hacer los Cerros Orientales.

Acá dejamos el prompt usado: give me a realistic image of a mountain with smoke coming out from it. Use the image in this link as reference: https://s.mj.run/cs1hyFEBGWg

