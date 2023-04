Los iPhone son dispositivos de alta calidad que requieren cargadores compatibles para funcionar correctamente. Usar un cargador genérico puede tener una serie de efectos negativos en el dispositivo.

Y es que es importante asegurarse de que su teléfono siempre esté en buen estado y funcione correctamente; una parte fundamental de esto es utilizar el cargador original del celular. Por ello, Pulzo le explica cuáles son las consecuencias de usar un cargador genérico.

¿Cuáles son las consecuencias de conectar su iPhone con un cargador genérico?

Carga lenta o insuficiente

Uno de los efectos más comunes de cargar un iPhone con un cargador genérico es una carga insuficiente. Esto se debe a que los cargadores genéricos no están diseñados específicamente para cargar este tipo de dispositivos móviles, por lo que pueden no suministrar la cantidad adecuada de energía necesaria para cargar el dispositivo correctamente, lo cual termina en un tiempo de carga prolongado o en un dispositivo que no se carga por completo.

Daños en la batería

Cargar su iPhone con un cargador genérico también puede ocasionar efectos irreversibles en la batería del dispositivo, debido a que pueden suministrar una cantidad de energía incorrecta o fluctuante, lo que puede sobrecargar o desgastar la batería del dispositivo. Esto puede reducir la vida útil de la batería y hacer que el dispositivo se caliente excesivamente durante la carga.

Problemas de seguridad

Los cargadores genéricos pueden no cumplir con los estándares de seguridad necesarios para proteger su iPhone, pues estos tienen piezas de baja calidad y pueden ser propensos a sobrecalentamiento, explosiones o cortocircuitos, lo que puede dañar su iPhone o incluso causar un incendio.

Incompatibilidad

Los cargadores genéricos pueden no ser compatibles con su modelo específico de iPhone o la versión de iOS que tiene instalada en su dispositivo. Esto puede causar problemas de rendimiento, problemas de carga, incompatibilidad con accesorios y otros problemas.

¿Por qué usar el cargador original de su teléfono?

Los cargadores genéricos no están diseñados específicamente para el modelo de su teléfono y, por lo tanto, pueden s obrecargar o desgastar la batería del dispositivo .

. Además, puede que estos no sean compatibles con la potencia de entrada de su teléfono, dañando la entrada.

Cabe mencionar que los cargadores originales están diseñados para cumplir con los estándares de seguridad requeridos y para proteger su teléfono.

y para proteger su teléfono. Recuerde que el uso frecuente de otros cargadores también puede provocar problemas de compatibilidad y hacer que su teléfono no funcione correctamente con ciertos accesorios.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Tecnología, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.