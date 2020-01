En los últimos meses se conoció que la compañía estadounidense incorporó un sistema de altavoz en su Model 3 que ya tiene sus amplificadores instalados con el fin de cumplir con los requisitos de sonido que se han impuesto en Europa y Estados Unidos, desde julio del año pasado.

Esta regulación exige que cualquier vehículo eléctrico, que vaya a menos de 30 kilómetros por hora, emita un sonido para que los transeúntes se percaten de su presencia en la vía y se eviten accidentes.

Ahora, gracias al video publicado por Musk, se puede apreciar que los altavoces pueden ser aprovechados en otro ámbito. Los conductores podrán (no se sabe cuándo) hablar con los caminantes directamente sin necesidad de abrir su ventana.

Esta medida puede evitar accidentes al dar reversa o alertar a los peatones si están distraídos en otra actividad.

Teslas will soon talk to people if you want. This is real. pic.twitter.com/8AJdERX5qa

— Buff Mage (@elonmusk) January 12, 2020