Dorsey vendió este lunes una versión autenticada de su primer tuit por 2,9 millones de dólares, una nueva demostración del furor desatado por los NFT, artículos virtuales por los que los coleccionistas se pelean.

La imagen del mensaje “Configurando mi cuenta Twttr” (Just setting up my twttr), que Dorsey publicó en marzo de 2006 y que estaba a la venta en la plataforma Valuables desde el 5 de marzo pasado, fue adquirida por el empresario Sina Estavi, afincado en Malasia.

just setting up my twttr — jack (@jack) March 21, 2006

La venta fue posible gracias a la aparición de un nuevo formato digital, el NFT, siglas del término token no fungible en inglés, que permite asociar a cualquier objeto virtual ーuna imagen, una foto, una animación, un video o una pieza musicalー un certificado de autenticidad que lo convierte en una pieza única.

Este certificado es teóricamente inviolable y no se puede duplicar. Se creó utilizando la tecnología denominada ‘blockchain’, la misma que usan las criptomonedas como el bitcoin.

Dorsey vendió su tuit en ethereum (también conocida como ether), una criptomoneda, por el equivalente a más de 10.000 millones de pesos colombianos.

Solo el autor del tuit puede venderlo como un NFT después de la verificación, de acuerdo con Valuables, una firma creada en diciembre de 2020 y que no tiene ninguna vinculación de capital con Twitter.

Tras la venta, el mensaje permanece visible para todos en línea salvo que Jack Dorsey o Twitter decidan lo contrario. Valuables se queda con 5 % de las ganancias de la venta y el resto va al vendedor, dijo un portavoz de la plataforma.

Como muchos actores en el mercado emergente de los NFT, Sina Estavi se mueve en el mundo de las ‘blockchain’ y las criptomonedas desde hace varios años. Actualmente es director gerente de la plataforma de ‘blockchain’ Bridge Oracle, con sede en Malasia.

El cofundador y director ejecutivo de Twitter, Jack Dorsey, celebró de la mejor manera el 15 aniversario del arranque de la empresa: vendiendo el primer tuit que se publicó por 2,9 millones de dólares. Y eso que solo usaba 5 palabras https://t.co/5tpwvycHPE — EL PAÍS (@el_pais) March 23, 2021

El empresario parece estar buscando ampliar su colección, pues ofreció 1,1 millones por un tuit del jefe de Tesla, Elon Musk, quien dijo después que retiraría su tuit de la venta. El lunes, no obstante, todavía se podía ver en la plataforma Valuables.

El pasado 11 de marzo, la casa de subastas Christie’s vendió la primera obra de arte íntegramente digital ーun archivo JPG también con sistema NFTー por un récord inédito de casi 70 millones de dólares.

“Everydays: The First 5000 Days”, un collage de creaciones digitales diarias del artista Beeple desde sus comienzos, batió todos los récords y situó a su creador, hasta hace poco solo conocido en foros de criptoarte y entre los aficionados de la contracultura de internet, entre los artistas vivos más cotizados, a la altura de figuras como David Hockney y Jeff Koons.