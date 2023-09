Lo que hace muchos años parecía imposible, hoy está más cerca de hacerse realidad, pues luego de ocho años de trabajo, el carro eléctrico volador desarrollado por la empresa Alef Aeronautics recibió la certificación de aeronavegabilidad especial otorgada por la Administración Federal de los Estados Unidos (FAA), convirtiéndolo en el primer vehículo volador en ser aprobado por alguna autoridad aérea en el mundo.

Esta certificación permite que el vehículo, que recibe el nombre de ‘The Model A’, pueda recorrer las vías y el espacio aéreo de Estados Unidos hasta que concluya la fase de prueba correspondiente. Aunque en la actualidad otras empresas se encuentran desarrollando prototipos de autos voladores, este es el único en contar con un certificado oficial.

El presidente de la compañía, Kim Dokhovny, aseguró que el permiso permite “acercarse a la posibilidad de dar a la gente un transporte más rápido y respetuoso con el medio ambiente, ahorrando las horas a personas y empresas cada semana. Es un pequeño paso para los aviones, pero uno muy grande para los coches”.

Inicios del proyecto

El proyecto comenzó en 2015 cuando la empresa decidió desarrollar un auto volador que facilitara la vida de las personas. Tan solo un año después, la compañía ya tenía un prototipo a escala que tenía como objetivo solucionar algunas características del vehículo como el despegue, el aterrizaje y la capacidad de pasajeros.

Luego de tener el prototipo, la compañía decidió buscar inversionistas que estuvieran interesados en le proyecto, Tim Draper, quien había sido inversionista de Tesla, empresa de Elon Musk, decidió invertir en el proyecto. Además de Hirash Razaghi, diseñador de marcas de lujo de automóviles como Bugatti y Jaguar.

Aunque la compañía no ha confirmado oficialmente las características finales que tendría ‘The Model A’, según los prototipos del vehículo, este tendría capacidades de despegue y aterrizaje vertical.

Al ser un vehículo 100% eléctrico, se estima que una carga sirva parar recorrer aproximadamente 320 kilómetros en carretera y 170 kilómetros de vuelo.

En cuanto a la cantidad de pasajeros, se espera que pueda transportar hasta dos ocupantes.

Igualmente, el tamaño del vehículo será muy similar al estándar de los carros, por lo que se puede estacionar en cualquier parqueadero estándar.

Alef asegura que el vehículo ofrece una experiencia de vuelo única, pues se puede conducir en cualquier dirección, hacia adelante o hacia atrás, de izquierda a derecho o de arriba abajo. Además de que el diseño permite una vista de 180 grados.

