Una muy mala noticia para las personas que están acostumbradas a usar su celular en todo momento y que encuentran en esos puertos públicos una solución para cuando se termina la batería. Y es que, según el FBI, el riesgo es grande para sus equipos móviles y sus datos personales, esto se refleja en las altas cifras de ciberataques del último tiempo.

En un informe de Noticias Caracol, consignaron las advertencias de la agencia de seguridad estadounidense, haciendo énfasis en lo que puede implicar que una de estas estaciones abiertas a cualquier persona y que no solo son los celulares, también los computadores portátiles. Este es otro de los problemas que hay cuando se carga el celular sin tener en cuenta otros factores.

Luis Onoberol, especialista en ciberseguridad entrevistado por el informativo, resaltó que: “Todos los datos que tiene en su teléfono, pueden ser transferidos a otra parte, sin su conocimiento”. Como consejo, en Noticias Caracol recomendaron que se podría usar un “usar un bloqueador de datos, dispositivo que se conecta entre el cable y el cargador del sitio público”, y así estar prevenidos con los llamados piratas informáticos interesados en contraseñas de correos, accesos a cuentas bancarias, documentos de gran importancia, entre otros.

El Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos señaló en sus redes sociales oficiales que no es recomendable buscar este tipo de sitios que están abiertos en sitios de alta concurrencia como hoteles, aeropuertos, centros comerciales, etc.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023