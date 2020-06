La PS5 se ve mucho más más grande que sus predecesoras, pero con unas proporciones bastante similares. Incluso, se ha dicho que puede ser más grande que la Xbox original.

Sin embargo, Sony aún no ha publicado las medidas oficiales, pero varios usuarios han hecho sus propias comparaciones con otras consolas de Xbox y Play y las han publicado en redes sociales.

I've done this about 4 times and I'm getting similar results. pic.twitter.com/4lWxdhaoKq

— EvilBoris HDR (@EvilBoris) June 11, 2020