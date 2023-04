Este servicio de música en línea les da a sus usuarios acceso a una amplia variedad de canciones, álbumes y artistas de todo el mundo desde que fue fundado en 2007, alcanzado el mercado de más de 180 países.

(Vea también: ¿Cuál servicio de ‘streaming’ de música es mejor?: aquí una comparativa de los más famosos)

No obstante, muchas personas no tienen en el dinero necesario para pagar la suscripción ‘premium’ y por ende, se ven sometidos a varios limitantes que no los dejan disfrutar de todas las opciones que tiene la plataforma.

¿Cuánto cuesta la mensualidad de Deezer en Colombia?

A continuación encontrará un video que le explica la forma en que debe crear una cuenta junto a los precios.

Tenga en cuenta que los costos varían dependiendo del plan que quiera, ya sea familiar o personal.

¿Cómo escuchar música en Deezer sin pagar y sin Internet?

Estos son los pasos que debe seguir para disfrutar de estos beneficios que le ayudarán a disfrutar de muchos artistas con un par de clics.

1. Abra el navegador en el dispositivo móvil en el que quiera tener la aplicación.

2. Diríjase a la barra de búsqueda y escriba ‘Deezer apk premium’ o haga clic aquí.

3. Descargue el archivo que aparece en la página.

4. Cuando finalice el proceso, búsquelo y selecciónelo.

5. Presione la opción que dice ‘Instalar’ y espere.

6. Revise que la plataforma aparezca en el menú de su celular y ¡listo! Ahora podrá usarla sin limitaciones.

¿Cómo funciona Deezer?

Esta aplicación ofrece una variedad de características que lo diferencian de otros servicios de ‘streaming’, por lo que aquí le compartiremos las principales junto a un video que le cuenta algunas de sus pros y contras.

1. Flow: una función personalizada que utiliza un algoritmo para crear una lista de reproducción basada en las preferencias del usuario, por lo que se actualiza constantemente para adaptarse a los cambios.

2. Perfil de artista: cada famoso tiene un apartado en el que hay información detallada sobre su vida, su discografía y su música, así los usuarios pueden conocer más sobre sus cantantes favoritos y seguir sus lanzamientos.

3. Función de karaoke: esta opción les permite a los usuarios cantar sus canciones favoritas junto a amigos y familiares porque les muestra la letra de los ‘singles’ y les da la opción de grabar sus propias versiones.

4. Compatibilidad con múltiples dispositivos: la ‘app’ está disponible para computadores, ‘tablets’ y televisores, en los que podrá descargarla desde la tienda de aplicaciones o a través de un dispositivo que funcione como ‘Chromecast’.

*Este artículo fue creado con ayuda de Robby Tecnología, una inteligencia artificial que utiliza machine learning para producir texto similar al humano, y curado por un periodista de Pulzo.