La inteligencia artificial es una herramienta que están utilizando las aplicaciones para facilitarles la vida a los usuarios y que haya ediciones más creativas y más pulidas.

Una de esas aplicaciones que han incurrido en esta herramienta es Photoshop, una de las más famosas y utilizadas en el mundo. Ahora, con la incursión de la inteligencia artificial, se pueden rellenar las imágenes y así crear ediciones más completas y mejores.

Tal y como se explica en el video, lo primero que hay que tener en cuenta es que para usar esta herramienta es necesario tener la versión Beta, la cual se encuentra únicamente en la versión paga del programa de Adobe.

Luego, hay que dirigirse en la barra lateral a la parte de ‘Aplicaciones en la versión Beta’, las cuales se usan para probarlas y, después, si pasan las pruebas y los requerimientos, sí se podrá usar de manera normal.

Lo primero que permite hacer esta herramienta tecnológica, como se mostró en el video, es quitar partes que no se quieran tener en la imagen y lo hace de una forma muy correcta y pulida. Simplemente hay que buscar el pincel y allí está la opción de quitar.

Por otro lado, lo más llamativo y que mejor sirve con la inteligencia artificial es el relleno generativo, el cual permite agregar elementos a las imágenes para que tengan más contexto.

Por ejemplo, una opción que da es quitar un objeto y que este sea reemplazado por parte del paisaje, pero también puede hacer un contexto más general de la pieza gráfica, como se explica a continuación con varias de las imágenes más famosas del mundo.

Expanding famous album covers using AI. 🪄

(Photoshop generative fill)

h/t to @dobrokotov for this amazing idea!

1. Michael Jackson – Thriller: pic.twitter.com/cgZC1cu5Ed

— Lorenzo Green 〰️ (@mrgreen) May 29, 2023