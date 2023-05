La inteligencia artificial generativa ha avanzado rápidamente en los últimos años y su integración en aplicaciones de edición de imágenes como Adobe Photoshop, así se ha transformado la forma en que los profesionales y entusiastas de la fotografía trabajan con sus imágenes.

Aquí podrá encontrar algunas de las funciones más fascinantes que esta opción ofrece para Photoshop. Desde la creación de contenido realista hasta la edición automatizada y la transformación creativa con lo cual se está revolucionando el mundo de la edición de imágenes.

Aunque este proceso no es nuevo, pues Adobe lo viene implementando desde hace años y ayuda a que los usuarios puedan mover una imagen fácilmente.

Drag Your GAN: Interactive Point-based Manipulation on the Generative Image Manifold

paper page: https://t.co/Gjcm1smqfl pic.twitter.com/XHQIiMdYOA

— AK (@_akhaliq) May 19, 2023