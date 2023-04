¿Cómo funciona el mundo actual de las noticias? Ese fue el tema de debate en ‘El podcast con Luis Carlos Vélez’, director de La FM, el cual tuvo como invitado a Hernando Panigua, CEO de Pulzo, el medio nativo digital más importante de Colombia.

Y es que con el auge de plataformas digitales como Facebook, Twitter, TikTok, entre otras, los medios de comunicación apostaron por trasladarse al mundo del Internet, un campo que no es fácil de atacar ya que está lleno de análisis, códigos y algoritmos.

Teniendo en cuenta el éxito de Pulzo, tercer medio de comunicación más leído en Internet en Colombia, según cifras de Comscore, Paniagua comentó que una de las claves fue entender las audiencias, sus gustos y cómo los consumen.

“Una de las cosas que tenemos los medios de comunicación es que somos generalistas, hablamos de todo para todo el mundo, y eso hace que en el mundo de hoy no pertenezcamos a nadie. Ese fue el primer gran análisis que hicimos: a quién le queremos hablar”, dijo el CEO.

Uno de los retos de la transformación de los medios de comunicación fue entender el comportamiento de los contenidos a través de las plataformas digitales y es en este punto en el que toma relevancia el SEO (Search Engine Optimization), que, en resumidas cuentas, es el posicionamiento de los contenidos en motores de búsqueda como Google.

“En el mundo digital, la distribución es el 70 % del éxito, incluso, más importante que el contenido, porque no se puede vivir del solo contenido sin distribución. Por eso tenemos en la historia grandes medios que han muerto por tema de la distribución”, dijo Paniagua, quien hizo énfasis en que las nuevas generaciones ya no se levantan a ver noticias, sino que leen lo que les muestra el celular.

De hecho, el director ejecutivo recalcó que el reto de los medios en la actualidad, además de brindar una información verídica y contrastada, es usar las herramientas tecnológicas para distribuir los contenidos.

“La pelea de los medios de comunicación no está en el campo de las noticias, está en el campo de la atención, en el tiempo de consumo en un teléfono. Para poder pelear en ese punto, la distribución es determinante. El periodismo tiene que ser ético, riguroso, equilibrado, pero no alcanza si no se le pone una capa de distribución y tecnología”, precisó.