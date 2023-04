Apenas Luis Fernando Velasco se posesionó en su nuevo cargo en el Gobierno Nacional y ya tuvo su primera pelea con un periodista. El que es también consejero presidencial se agarró con Luis Carlos Vélez, director de La FM, a quién le reprochó por cortarle la entrevista que le estaba haciendo en la emisora.

Velasco se quejó con el comunicador por su gesto en la charla, pues según él “no es amable cerrar la entrevista para dedicarse a destrozar”, ya que supuestamente Vélez dio sus opiniones en contra del funcionario y el manejo que le ha dado a la situación que se vive en el volcán Nevado del Ruiz, que se encuentra en alerta naranja por posible erupción.

Señor @lcvelez , atiendo como es mi obligación entrevistas que periodistas me piden pues entiendo el derecho que tienen los ciudadanos de estar informados y no me molesta ninguna pregunta, ni opinión, pero no me parece amable cerrar la entrevista para dedicarse a destrozar 👇🏼 — Luis Fernando Velasco Chaves 🚩 (@velascoluisf) April 4, 2023

Por qué se pelearon Luis Carlos Vélez y Luis Fernando Velasco

De inmediato, el periodista respondió a los señalamientos del director de la Unidad del Gestión del Riesgo y lo criticó por los cuestionamientos que hizo por la postura de Vélez. Incluso, aprovechó para dejarles un recado a los funcionarios de la administración Petro.

“Señor Luis Fernando Velasco los colombianos no tenemos que pedirle permiso a usted ni a nadie cuándo y cómo opinar. En democracia la prensa es libre y existe la libertad de expresión. Esto no es una dictadura, así algunos en este gobierno así lo piensen”, escribió el periodista en Twitter.

Señor @velascoluisf los colombianos no tenemos que pedirle permiso a usted ni a nadie cuándo y cómo opinar. En democracia la prensa es libre y existe la libertad de expresión. Esto no es una dictadura, así algunos en este gobierno así lo piensen — Luis Carlos Vélez 🌎 (@lcvelez) April 4, 2023

Lee También

Pero el cruce no terminó ahí, Velasco, un poco más tranquilo, trató de ablandar la pelea y bajó el tono de la discusión pidiéndole al comunicador que una próxima ocasión lo deje defenderse.

“No soy quien da ‘permisos’ para opinar, pero entienda que me equivoqué, creía estar en una entrevista para informar y no en un programa de opinión. Agradezco su honestidad al reconocer que el espacio era de debate, solo próxima vez no cierre el micrófono sin permitirme responder”, expresó.