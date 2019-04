Sin embargo, 2 años después el CEO de la empresa, Elon Musk reveló a través de su cuenta de Twitter que este lente servirá en el futuro para competir con compañías de transporte como Uber y Lyft.

Además, aclaró que la cámara funcionará cuando el vehículo pueda operar como un taxi autónomo.

Una de las ventajas de esta tecnología, es que los propietarios podrán escoger si desean poner a disposición su automóvil de esta manera para recibir dinero extra sin la necesidad de tener a un conductor presente para movilizar a los clientes, según Business Insider.

De esta forma, el lente ayudará a captar videos en caso de que alguien quiera robar, o hacerle daños al carro. También, permitiría vigilar a las mascotas o a los clientes que decidan viajar en él, indica The Verge.

Hasta el momento, esta cámara interna no está habilitada, según el CEO, “solo se están utilizando cámaras externas. Cuando estén funcionando, agregaremos una configuración para activarla cuando el usuario lo desee”, agregó Musk en un tuit.

La revelación de Elon Musk se dio después de que una cliente publicara en Twitter la preocupación y las inquietudes que tenía acerca de la privacidad con respecto a la cámara incluida en su carro.

Until @Tesla or @elonmusk tells me what this camera is doing for me I'm shutting them out. It SHOULD be used with Sentry Mode, but it's not at this time. When it has a purpose that serves me I'll slide it back open. Here's what I used of you want to join: https://t.co/MasBhAAH5n pic.twitter.com/eZIEYmBKGx

