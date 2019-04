Con una simple foto, FaceApp le permite al usuario experimentar con estilos diferentes, pero siempre manteniendo la cara. Por ejemplo, puede cambiar el color de cabello, edad, peinado, barba, y demás.

Sobre la seguridad de la plataforma, Puzo consultó a Cecilia Pastorino, una especialista de la firma de seguridad informática ESET. Según ella, los usuarios deben otorgar los permisos“dependiendo del uso que se quiera hacer con las apps, es decir, hay que pensar en qué quiere hacer el usuario con ella”.

En este caso, FaceApp pide permisos para ingresar a los archivos multimedia, y, según la experta, “eso tiene lógica” porque es una aplicación que requiere imágenes. Sin embargo, resalta que “hay que tener en cuenta en que la ‘app’ va a tener acceso a todas las fotos del teléfono. Por esta razón, es importante asegurarnos de que la aplicación sea de confianza”, agregó la especialista.

Twitter / @lisspereira

También, Pastorino explica que si la herramienta pide permisos para acceder a los datos de Internet, esto es para que la aplicación muestre la publicidad de acuerdo con lo que los usuarios consultan en la web.

No obstante, la especialista señala que hay que tener cuidado con las aplicaciones que piden permisos aunque estas no las necesiten. Por ejemplo, si se descarga una aplicación de linterna y pide acceso a la ubicación, ¿es necesario?, no.

Al respecto, ella recomienda leer y pensar si realmente dentro del uso que le queremos dar a la aplicación, queremos dar estos permisos.

Por otra parte, si la información del usuario es vulnerada, la experta de ESET indca: “Muchas de las veces son ellos mismos (los usuarios) los que permiten que esto suceda, ya que son quienes dan el permiso para acceder a los datos. A veces pensamos que las aplicaciones son gratuitas, pero para usarlas nos piden acceso a nuestros datos; no estamos pagando el uso de la ‘app’ con dinero, pero sí con información”.

Con base en lo anterior, es recomendable ver los permisos que se les está otorgando, y leer los términos y condiciones para saber si la información realmente va a ser protegida o se van a utilizar para algún fin, según Pastorino.

Además, menciona que entre los sistemas operativos que más atacan los cibercriminales son Windows y Android, ya que son los que más utilizan los usuarios, y para esto, es importante mantener estos sistemas actualizados.

Como recomendaciones por parte de la experta se destacan los siguientes puntos: