El empresario de 47 años publicó en su cuenta de Twitter el link para escuchar su sencillo en SoundCloud.

Más tarde en un tuit, Musk dijo: “Este podría ser mi mejor trabajo”.

De acuerdo con la revista People, el CEO de Tesla y Space X subió la canción de 2 minutos titulada “RIP Harambe” en una cuenta falsa llamada Emo G Records.

La canción de este controversial empresario ya cuenta con más de un millón de reproducciones en la plataforma de música.

Aparentemente, la canción fue producida por BloodPod, quien ha trabajado con artistas como Justin Bieber y Lady Gaga, indica Cnet.

El tuit ya tiene más de 17.839 retweets y 100.000 me gusta.

Y como era de esperar, los seguidores respondieron con memes y comentarios como: “Elon ha llegado a la cima de la humanidad”; “Solo Elon puede hacer que Harambe vuelva a ser relevante”; “Elon necesitas parar”, y hasta un tuit de SoundCloud diciendo: “Estamos aquí para esto 👏 La verdadera pregunta es, ¿cuándo vas a visitarnos y tocar en vivo? 🔥“.

Only Elon can make Harambe relevant again pic.twitter.com/bX8iAWzjLh

— ‏ً (@AshleyLake) March 30, 2019