Así lo informaron unos documentos judiciales presentados el pasado lunes, indica The Guardian.

Según este medio, Musk volvió a violar un acuerdo que ya le había hecho pagar una multa de 20 millones de dólares el año pasado por este mismo problema: no medir sus palabras.

El asunto se desató por los tuits del multimillonario del 19 de febrero que hablaban acerca del crecimiento que estaba teniendo Tesla, su compañía.

“Tesla hizo 0 autos en 2011 pero hará alrededor de 500.000 en 2019”, dijo Elon Musk en su cuenta de Twitter.

Además, horas después trató de corregir el error explicando que ese medio millón era un valor aproximado y no el real.

Meant to say annualized production rate at end of 2019 probably around 500k, ie 10k cars/week. Deliveries for year still estimated to be about 400k.

— Elon Musk (@elonmusk) February 20, 2019