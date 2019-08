Aparentemente, YouTube está haciendo algunas pruebas para actualizar el diseño de su página principal, a algunos usuarios les aparecieron los videos en miniatura mucho más grandes que los anteriores esta mañana, según Andro4all.

Aunque se pueden ver mejor las imágenes del video, los usuarios ya no podrán observar los contenidos separados por categorías. Además, aparecen menos videos en una línea por su tamaño, mencionó el mismo medio.

Estos son algunos de los comentarios en Twitter:

@YouTube WTF, ¿está esto ampliado? Estas ya no son miniaturas, son índices. YO NO SOY CIEGO. Esto no es divertido, @YouTube. Lo siento, pero esta es la peor actualización que he visto y ahora la página de inicio es inutilizable, no puedo ver las miniaturas tan grandes que me duelen los ojos en este momento. No puedes hacer que todo sea gigantesco, porque ahora todos a mis espaldas pueden ver mi página de inicio.