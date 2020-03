La compañía presentó un paquete rotativo de PokéCoin que cambiará cada semana. Todos estos planes serán una compra única y contarán con diferentes artículos cada vez, según DotSports.

Del mismo modo, los jugadores ahora pueden abrir 30 regalos por día y llevar 20 a la vez en su inventario. Cada regalo también tendrá una mayor probabilidad de dar más Poké Balls para atrapar Pokemones, informó Polygon.

Until further notice, the following will be live in Pokémon GO.

⭐️ 3× Stardust and XP for the Daily Pokémon Catch bonus

⭐️ Weekly bundles for 1 PokéCoin (featuring 100 Poké Balls this week)

⭐️ Gifts you can open daily = 30

⭐️ Gifts in your inventory = 20 pic.twitter.com/3n9hsByO35

