“¡Quédese en casa y ayude a aplanar la curva! Dado que COVID-19 continúa impactando a todos, Pornhub ha decidido extender Free Pornhub Premium en todo el mundo hasta el 23 de abril”, publicó este lunes la compañía pornográfica en su cuenta de Twitter.

Pornhub ya había tomado esa medida hace días en Italia y España, los países de Europa más afectados por el COVID-19.

En ese momento, la empresa dijo que calcularía los beneficios extra que hubieran generado todas estas nuevas conexiones premium y los donará a instituciones que actualmente luchan contra el coronavirus.

Además, que destinaría las ventas de este mes de Modelhub para ayudar al país a afrontar la emergencia que afecta en ambos países.

