Pornhub calculará los beneficios extra que hubieran generado todas estas nuevas conexiones premium y los donará a instituciones que actualmente luchan contra el coronavirus, al igual que lo hizo en Italia, según Gizmodo.

Según una imagen publicada por la empresa, Pornhub destinará las ventas de este mes de Modelhub para ayudar al país a afrontar la emergencia que afecta en ambos países.

In light of expanding quarantines, we are extending Free Pornhub Premium for the month to our friends in Spain! Pornhub will also donate this month's sales from Modelhub (model earnings will remain untouched) ¡Vamos, España! pic.twitter.com/CNCgPNYVmC

