Los videojuegos alcanzaron a llegar a Nintendo para recibir la certificación interna, pero al final la compañía japonesa tomó la decisión de no sacarlos al mercado. Sin embargo, en los últimos días se filtraron varias de las entregas por Internet, apuntó Gizmodo.

El ‘Gigaleak III’, como se le conoce al conjunto de revelaciones, presentó versiones de videojuegos como Pokémon Picross de Game Boy Color, al cual se le hizo promoción en 1999 en revistas de juegos japonesas pese a no haber sido lanzado. Según el portal mencionado, la edición encontrada se puede jugar en la actualidad.

El siguiente hilo de Twitter contiene capturas de pantalla sobre el título, que incluye un ‘remix’ del tema original de Pokémon.

Game Boy Leak Thread: Pokemon Picross, the cancelled 1999 game has been found. Noteworthy for being the only(?) straight-up revealed then cancelled Pokemon game. This thread will post updates surrounding the leak, which was posted on 4Chan earlier today. pic.twitter.com/db5qlKqFBY — Lewtwo (@Lewchube) September 9, 2020

También, apareció un juego de AlphaDream denominado Gimmick Land; este nunca salió a la luz porque se terminó de elaborar cuando la Game Boy Color estaba a punto de perder su vida útil, pues ya venía la Game Boy Advance, señaló el informativo.

Por tanto, la empresa desarrolladora se enfocó en crear el juego Tomato Adventure para la nueva consola de Nintendo, y, posteriormente, se puso a trabajar en la serie Mario & Luigi, resaltó el medio en su publicación. El siguiente tuit contiene imágenes de los títulos de AlphaDream.

Además, apareció un juego de mesa denominado Mega Man Rockboard de Famicom y Super Famicom; un título nombrado Hajimari no Mori, que apareció como un personaje en Super Smash Bros. Ultimate hace poco; y, Sutte Hakkun, un rompecabezas, añadió el informativo. Las tres filtraciones están debajo.

'Rockboard' was a Mega Man board game for the Famicom. Turns out, there was a Game Boy version! #NintendoLeaks pic.twitter.com/lbq5KR8LtH — Nintendo Metro (@NintendoMetro) September 9, 2020

Game Boy Bunko: Hajimari no Mori (Game Boy Pocket Books: The Forest of Beginnings) is an unannounced first party game for the GBC found in the recent leaks. It's apparently a version of Famicom Bunko: Hajimari no Mori, a Super Famicom game.

It looks incredible. pic.twitter.com/tjBAp7qekp — toruzz (@toruzz) September 9, 2020

An unreleased version of Sutte Hakkun, a first party puzzle game for the Super Famicom's Satellaview, has been found in the recent leaks. pic.twitter.com/mf6FnfRLMb — toruzz (@toruzz) September 9, 2020

Asimismo, se filtró un juego para Game Boy llamado Hello Kitty Pocket Camera, en el cual los usuarios podían crear escenas con los personajes y gráficos de Hello Kitty, aseguró el portal en su artículo. El video está a continuación.

De acuerdo con Gizmodo, también se filtraron unos juegos que, a pesar de haber sido traducidos a inglés, solo se lanzaron en Japón. Las imágenes de las entregas Gargoyle’s Quest II y Legend of the Sea King para Game Boy Color están a continuación.

'Gargoyle's Quest II' was released in the US on the NES. In Japan this was also released on the Game Boy, but didn't get an English release. Except thanks to these new #NintendoLeaks.. the seeminly finished game is just here. In English. pic.twitter.com/O4yZjmA4Gs — Nintendo Metro (@NintendoMetro) September 9, 2020

An official unreleased translation for Legend of the Sea King (Umi no Nushi Tsuri 2), a River King series spin-off, has been found in the recent leaks. pic.twitter.com/XGLim7zWGb — toruzz (@toruzz) September 9, 2020

Por otra parte, se dice que Nintendo tuvo la idea de sacar una GameCube portátil, cuyo prototipo fue publicado por un usuario de Twitter y está en el siguiente enlace.

A portable GC model proposal has been found in the recent leaks. It would've included a dock with support for external controllers, network, memory cards and a mini-DVD drive. pic.twitter.com/wETVYLKpzi — toruzz (@toruzz) September 2, 2020

Según afirmó HobbyConsolas citando al usuario de la red social, la consola hubiera tenido una unidad de mini-DVD, un soporte para controles externos, tarjetas de memoria y conexión a un televisor.