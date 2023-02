Netflix había anunciado que empezaría a cobrar adicional por el uso de una cuenta desde dos ubicaciones diferentes. Ante esto, miles de personas simplemente se bajaron de esa plataforma y fueron a otra.

Luego de ver los números, Netflix estaría buscando traer de vuelta a la gente ofreciendo precios más bajos.

Así lo señala el diario español El Economista, que habla de una supuesta estrategia de Netflix para recuperar a algunos de los clientes perdidos en los últimos meses.

(Vea también: Las series de Netflix más vistas en Colombia en lo corrido de 2023).

“Netflix se ha puesto las pilas y ha decidido rebajar los precios de la suscripción en varios países de Latinoamérica”, añade ese diario especializado.

Sin embargo, ese periódico no aclara si serán todos los países de la región o solamente algunos. Por eso, no es claro que el valor de Netflix vaya a bajar en Colombia, por ejemplo.

“Como se puede ver en la página oficial de Netflix, en un número seleccionado de países, el precio de las suscripciones se ha reducido bastante“, apunta ese medio.

Netflix ya está castigando a los que comparten su clave

Hace semanas, Netflix detalló sus nuevas medidas con las que buscará acabar con la práctica de compartir cuentas entre varios hogares, un plan que lleva meses preparando para aumentar ganancias.

En una actualización de su página web en países como Costa Rica, Chile y Perú, la compañía estadounidense reveló que para asegurarse de que las contraseñas no se compartan entre varios hogares, los usuarios deberán establecer una “ubicación principal”.

La plataforma obligará a cualquier dispositivo que quiera usar la cuenta a conectarse a esa misma red wifi, al menos, una vez cada 31 días. Medida que podría iniciar en marzo.

“Las personas que no forman parte de tu hogar deberán usar su propia cuenta para ver Netflix. Es posible que no se pueda ver Netflix en los dispositivos que no sean parte de tu ubicación principal”, explicó la empresa en una misiva.