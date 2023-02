Netflix ha dicho que la publicación reciente de regulaciones para prevenir el compartir contraseñas de cuentas fue un error, y que estas regulaciones no son aplicables en los Estados Unidos. Actualmente, solo Chile, Costa Rica y Perú tienen estas medidas en práctica. Sin embargo, se espera que las regulaciones comiencen a aplicarse en EE. UU. a fines de marzo.

Netflix ha comenzado a tomar medidas para prevenir que los usuarios compartan sus contraseñas entre sí, a pesar de las críticas de los usuarios. Estas son las medidas que se implementarán:

El principal obstáculo que Netflix pondrá frente a los usuarios que comparten sus contraseñas será la verificación del dispositivo, cuando se registran en una cuenta que no es la red doméstica del usuario principal.

